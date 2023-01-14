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18:12, 14 января 2023Россия

Обстановка в центре Соледара попала на видео

РИА Новости: в центре Соледара не осталось почти ни одного целого здания

В центре Соледара в Бахмутском районе Донецкой народной республики не осталось почти ни одного целого здания. Видео обстановки в городе появилось в Telegram-канале РИА Новости.

На размещенных кадрах журналист общается с военным. «Мы сейчас находимся в центре, и тут, получается, ни одного нету дома, который бы не пострадал», — говорит корреспондент. «Здесь были аптеки, магазины...» — рассказал военный. Также военкор показал кадры разрушенного детского сада, в котором лежит неразорвавшийся танковый снаряд.

Ранее обстановку в городе описал беженец из Соледара. По его словам, украинские военные грабили местных жителей, вывозя «все что только можно».

13 января Минобороны России объявило, что российские войска взяли Соледар под контроль. Отмечалось, что это стало возможно за счет массированной работы артиллерии, ракетных войск и авиации. Уточнялось, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске.

В тот же день в Минобороны подтвердили взятие кварталов Соледара отрядами частной военной компании «Вагнер».

Варвара Кошечкина
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