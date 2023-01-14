Беженец из Соледара описал обстановку в городе

Беженец из Соледара: бойцы ВСУ бомбили пятиэтажки и вскрывали дома

Украинские военные грабили проживавших в Соледаре, заявил в беседе с журналистами один из беженцев. Его цитирует РИА Новости.

Описывая обстановку в городе, местные жители указали, что к 18:00 12 января в городе еще были бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), затем пришли российские военные.

Проживший в Соледаре 62 года пожилой мужчина отметил, что его дом находился в конце поселка, за которым располагалось поле. «Украинские войска бомбили пятиэтажки, били из гаубиц по мирному населению, дома все вскрывали, вывозили все что только можно. Я инвалид без ноги, но они даже мою "копейку" с ручным управлением забрали, ничем не брезговали», — рассказал он, добавив, что машину использовали для перевозки снарядов.

Вспоминая жизнь в городе в последние дни, мужчина упомянул, что украинские военнослужащие «приходили и кидали в погреб гранаты». Когда в населенный пункт пришли российские военные, они призвали людей не покидать погребы. «Но когда мы услышали русскую речь, тогда мы уже поняли, что украинцев отсюда выбивают. Они все бросали и убегали. В полночь уже все горело», — сказал он.

Ранее Минобороны России подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовыми отрядами частной военной компании «Вагнер».

13 января официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики.

Оборонное ведомство уточнило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск, и отдельно подчеркнуло, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.