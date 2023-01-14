Вучич предупредил Европу о появлении нового Зеленского

Президент Сербии Вучич заявил, что премьер Косово зря строит из себя нового Зеленского

Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти зря пытается строить из себя нового Владимира Зеленского. С таким предупреждением выступил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит Радио и телевидение Сербии.

В субботу, 14 января, журналисты попросили сербского лидера дать оценку высказыванию Курти о том, что границы Сербии и Косово стали границами России и НАТО. В ответ Вучич отметил, что в Европе появился новый Зеленский. «Это еще одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой», — заявил он.

Вучич напомнил, что у Сербии есть свои границы, и они установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а не правительством Косово.

8 января сербский лидер связал наплыв агентов западных спецслужб с обострением в Косово.

Конфликт Сербии и Косово обострился после того, как 10 декабря 2022 года серба Деяна Пантича, который до этого служил в косовской полиции, задержали по обвинению в нападении на сотрудников ЦИК, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере.

Это произошло на фоне и без того напряженной обстановки: в конце ноября власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера.