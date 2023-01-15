В ВСУ задумались об отступлении из Артемовска

WP: в украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) задумывается об отступлении из Артемовска (украинское название — Бахмут), пишет американское издание The Washington Post (WP).

В опубликованной 15 января статье утверждается, что Киев оказался перед трудным выбором и должен решить, стоит ли выделять ресурсы на затяжные бои за Артемовск на фоне подготовки к контрнаступлению на другом участке фронта, для которого понадобятся и оружие, и боеприпасы, и опытные бойцы.