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13:20, 15 января 2023Мир

В ВСУ задумались об отступлении из Артемовска

WP: в украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) задумывается об отступлении из Артемовска (украинское название — Бахмут), пишет американское издание The Washington Post (WP).

В опубликованной 15 января статье утверждается, что Киев оказался перед трудным выбором и должен решить, стоит ли выделять ресурсы на затяжные бои за Артемовск на фоне подготовки к контрнаступлению на другом участке фронта, для которого понадобятся и оружие, и боеприпасы, и опытные бойцы.

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Варвара Кошечкина
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