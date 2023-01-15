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02:56, 15 января 2023Россия

Инфекционист рассказал об особенностях мутации коронавируса

Инфекционист Тимаков рассказал, что каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Каждая последующая мутация коронавируса будет заразнее, однако не будет вызывать дополнительных сложностей при лечении. Об особенностях изменения рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС.

«Самое главное, что вирус не становится более патогенным. Это эволюция вируса, ему не выгодно убивать своего хозяина», — пояснил Тимаков.

12 января стало известно, что новый вариант коронавируса «кракен» впервые обнаружен в России. Им заразилась 32-летняя жительница Пензы, она перенесла болезнь в легкой форме. Она уверяет, что не выезжала за пределы страны. Отмечалось, что заболевшая не прививалась от COVID-19.

После соообщалось, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от нового субварианта омикрон-штамма «кракен».

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Юлия Мискевич
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