В России начали разработку вакцины от «кракена»

В Гамалеи начали разработку вакцины от новых штаммов COVID-19, в том числе от «кракена»

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе нового субварианта омикрон-штамма «кракен». Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург. Его слова в пятницу, 13 января, приводит РИА Новости.

Собирать новый препарат, по словам эпидемиолога, начали в виде конструкции. «Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 ("кракен"). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — добавил Гинцбург.

12 января стало известно, что новый вариант коронавируса «кракен» впервые обнаружен в России. Им заразилась 32-летняя жительница Пензы, она перенесла болезнь в легкой форме. Она уверяет, что не выезжала за пределы страны. Отмечалось, что заболевшая не прививалась от COVID-19.

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют из-за этого вводить ограничения.

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский ранее пояснял, что «кракен» более заразен, но протекает в легкой форме, поэтому опасаться резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране из-за него не стоит.