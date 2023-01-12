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11:11, 12 января 2023Россия

Роспотребнадзор оценил необходимость ограничений из-за выявления «кракена»

В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют вводить ограничения из-за выявления «кракена»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России не планируют вводить ограничения после выявления варианта коронавируса «кракен». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется», — говорится в сообщении федеральной службы.

В России 12 января выявили новый варианта коронавируса «кракен». В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

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Впоследствии стало известно, что «кракеном» заразилась 32-летняя жительница Пензы, она перенесла болезнь в легкой форме. Россиянка утверждает, что не выезжала за пределы страны и в ее окружении никто не болеет. Заболевшая также не прививалась от коронавируса.

По мнению инфекциониста Сергея Вознесенского, новый вариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» более заразен, но протекает в легкой форме. По этой причине опасаться резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за него не стоит.

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Анастасия Шейкина
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