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20:28, 15 января 2023Спорт

Пожаловавшийся на отношение Вяльбе российский лыжник опроверг свои слова

Лыжник Алексей Шемякин опроверг свои слова о том, что Вяльбе оскорбила его после гонки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Лыжник Алексей Шемякин опроверг свои слова о том, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оскорбила его на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Слова спортсмена приводит ТАСС.

Шемякин финишировал третьим в раздельной гонке свободным стилем на 15 километров, показав одинаковый результат с Ильей Порошкиным, однако его лишили бронзовой медали после перепроверки результатов. «Напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация. Я спокойно отреагировал, все бывает в этой жизни. Даже не знаю, откуда взялись такие слова как "лошара"», — заявил лыжник.

Ранее Шемякин пожаловался на отношение к себе со стороны главы ФЛГР. «Когда тебе еще Вяльбе на награждении такая говорит: "Ну извини, парень, ты лошара". И пошла [Андрея] Мельниченко обнимать, целовать. Это некрасиво», — заявил спортсмен.

В марте 2022 года Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Ксения Курашкина
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