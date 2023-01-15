Брат Нурмагомедова нокаутировал Раони Барселоса на турнире UFC

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов досрочно одолел бразильца Раони Барселоса на первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2023 году.

Схватка открывала основной кард UFC Vegas 67 и завершилась нокаутом в первом раунде.

В прошлый раз россиянин, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса.

Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 15 побед, не потерпев ни одного поражения. На счету Барселоса 17 побед и три поражения.