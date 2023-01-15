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04:29, 15 января 2023Спорт

Брат Нурмагомедова нокаутировал Раони Барселоса на турнире UFC

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса на турнире UFC

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов досрочно одолел бразильца Раони Барселоса на первом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2023 году.

Схватка открывала основной кард UFC Vegas 67 и завершилась нокаутом в первом раунде.

В прошлый раз россиянин, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса.

Нурмагомедов в профессиональной карьере одержал 15 побед, не потерпев ни одного поражения. На счету Барселоса 17 побед и три поражения.

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Марина Совина
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