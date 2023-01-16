Бетербиев рассказал о целях в боксе

Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что намерен провести бой с Биволом в 2023 году

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал о профессиональных целях. Его слова приводит BoxingScene.

Спортсмен заявил, что хочет заполучить все четыре чемпионских пояса в полутяжелом весе. Для этого ему необходимо победить соотечественника Дмитрия Бивола, с которым Бетербиев намерен провести бой в 2023 году. Бетербиев добавил, что за последние три года неоднократно предлагал Биволу провести поединок. Однако встреча до сих пор не состоялась из-за задержки со стороны соперника.

В июне Бетербиев досрочно победил американца Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), принадлежавший его сопернику. Эта победа стала 18-й в карьере спортсмена. В январе ему предстоит защита титулов в поединке с британцем Энтони Ярдом.

Всего в карьере Бетербиев одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе Бивола 21 победа в 21 поединке и титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).