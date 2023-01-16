Место прощания с Инной Чуриковой изменили

Церемонию прощания с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

Место прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, скончавшейся 14 января, было изменено по решению ее близких. Об этом сообщает StarHit.

Траурная церемония должна была состояться в театре «Ленком», где Чурикова работала на протяжении 45 лет, однако родственники звезды приняли решение организовать прощание в храме Христа Спасителя.

«По решению семьи народной артистки СССР Инны Михайловны Чуриковой церемония прощания перенесена в храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет», — сообщили в пресс-службе театра. В учреждении добавили, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

О смерти Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице. О причинах смерти актрисы не сообщается.

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что смерть Чуриковой является огромной потерей для мирового театрального и кинематографического искусства.