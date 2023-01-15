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02:46, 15 января 2023Культура

Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой

Режиссер Андрей Кончаловский назвал Инну Чурикову воплощением русской души
Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Режиссер Андрей Кончаловский отреагировал на смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой. Его слова приводит ТАСС.

Кончаловский отметил, что актриса является воплощением русской души. «Чистота, терпение и смирение делали ее по-настоящему уникальным явлением, как художника, как человека и как великой русской актрисы», — сказал он.

По его словам, смерть Чуриковой — это огромная потеря для мирового театрального и кинематографического искусства.

О смерти актрисы стало известно 14 января. Прощание с Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Руководитель учреждения сообщил, что театр обратился с просьбой похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

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Марина Совина
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