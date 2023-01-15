Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой

Режиссер Андрей Кончаловский назвал Инну Чурикову воплощением русской души

Режиссер Андрей Кончаловский отреагировал на смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой. Его слова приводит ТАСС.

Кончаловский отметил, что актриса является воплощением русской души. «Чистота, терпение и смирение делали ее по-настоящему уникальным явлением, как художника, как человека и как великой русской актрисы», — сказал он.

По его словам, смерть Чуриковой — это огромная потеря для мирового театрального и кинематографического искусства.

О смерти актрисы стало известно 14 января. Прощание с Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Руководитель учреждения сообщил, что театр обратился с просьбой похоронить ее на Новодевичьем кладбище.