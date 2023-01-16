Минобороны заявило о продолжении наступления на донецком направлении

Минобороны России отчиталось о продолжении наступления на донецком направлении

Подразделения Южного военного округа (ЮВО) и подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) на донецком направлении продолжают наступление. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, на этом направлении за сутки уничтожены более 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также один бронетранспортер и восемь авто.

15 января министерство обороны заявило, что на донецком направлении продолжается наступление в районе северных окраин Артемовска (украинское название города — Бахмут) и железнодорожной станции Соль. Тогда там были уничтожены более 80 украинских военных, два танка, три броневые машины и столько же автомобилей.

12 января Россия взяла под полный контроль город Соледар в Бахмутском районе ДНР. Это, по данным Минобороны России, стало возможно благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям.

В военном ведомстве допустили, что после взятия Соледара Россия сможет заблокировать и взять в котел подразделения Вооруженных сил Украины в Артемовске. Впоследствии в министерстве уточнили, что взятие городских кварталов Соледара было осуществлено штурмовыми отрядами частной военной компании «Вагнер».