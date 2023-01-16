ЕК потребовала прекращения взимания платы за пролет над Сибирью

ЕК: Россия должна перестать брать плату с компаний за полет над Сибирью

Европейская комиссия (ЕК) потребовала от России прекращения взимания платы с иностранных компаний за пролеты по маршрутам над Сибирью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководителя генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея.

«Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти (пролетные выплаты от международных авиакомпаний — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что из-за ответных санкций Росавиации, ограничивших полеты в воздушном пространстве России для авиакомпаний из 36 стран, больше всего пострадала Финляндия. Он напомнил, что из-за запрета полетов над российской территорией большому количеству европейских компаний приходится облетать Россию. Это касается перевозок не только пассажиров, но и товаров и грузов. Ярким примером стран, которые вообще не могут летать, Гусаров назвал Финляндию: она расположена так, что у нее со всех сторон Россия.