Названа самая пострадавшая из-за запрета полетов через Россию страна

Авиаэксперт Гусаров: из-за запрета полетов через Россию Финляндия «вообще не может летать»

Из-за ответных санкций Росавиации, ограничивших полеты в воздушном пространстве России для авиакомпаний из 36 стран, больше всего пострадала Финляндия. Такое мнение выразил авиаэксперт Роман Гусаров в интервью «Известиям».

Гусаров напомнил, что из-за запрета полетов над российской территорией большому количеству европейских компаний приходится облетать Россию. При этом это касается не только перевозок пассажиров, но и также товаров и грузов. «Ярким» примером стран, которые «вообще не могут летать», он назвал Финляндию, так как она расположена так, «что у нее со всех сторон Россия».

«Облетать Россию — это практически увеличивает в два раза длительность маршрута, вообще совершенно невыгодно и очень дорого. Finnair практически перестала летать, из-за чего там начались массовые увольнения сотрудников и авиакомпания в очень сложном финансовом положении находится», — объяснил положение самой пострадавшей страны эксперт.

Собеседник издания считает, что снятие пандемийных ограничений в Китае и восстаноление китайского турпотока в Европу поставит под угрозу существование европейских авиакомпаний, так как азиатские перевозчики будут летать через Россию без ограничений. «А значит, они будут лететь быстрее и дешевле. И все грузоотправители и пассажиры полетят ими. И европейские граждане в том числе полетят азиатскими. И европейские станут неконкурентоспособными», — добавил Гусаров.

При этом авиаэксперт убежден, что поведение европейских политиков в авиационном секторе предсказать невозможно, так как они «готовы платить гигантскую цену за свои политические амбиции», несмотря на санкции, «которые им обходятся в сотни миллиардов долларов».

Ранее в декабре директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призвал западные страны подумать об открытии российского воздушного пространства. Он считает, что китайские перевозчики после снятия антикоронавирусных ограничений окажутся в более выгодной позиции против британских.