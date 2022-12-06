Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:41, 6 декабря 2022Путешествия

Западные страны призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию

Глава IATA призвал возобновить полеты через Россию для снижения нагрузки на авиакомпании

Фото: Toby Melville / Reuters

Западные страны должны начать готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России для снижения нагрузки на авиакомпании. С таким призывом выступил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, пишет Telegraph.

«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — заявил глава IATA.

Уолш считает, что Китай, недавно ограничивший рейсы из-за антикоронавирусных ограничений, может в 2023 году отказаться от ряда запретов. В этом случае китайские перевозчики окажутся в более выгодной позиции против британских, а именно перед British Airways, которая вынуждена работать с задержками из-за обхода российского воздушного пространства.

Также генеральный директор IATA добавил, что из-за запрета на полеты через Россию и Украину в небе над Европой резко увеличилось число воздушных судов. Тем не менее Уолш полагает, что возобновить полеты в российском воздушном пространстве возможно только после разрешения ситуации в Украине.

Ранее в октябре сообщалось, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific возобновит маршруты с использованием российского воздушного пространства. Так, перевозчик начнет летать из Нью-Йорка в Гонконг по так называемому полярному маршруту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Западные страны призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию
Пугачеву и Галкина задумали лишить гражданства
Стрелков пожаловался на безуспешную попытку поучаствовать в СВО
Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Молодого россиянина осудили на восемь лет за изнасилование сестры супруги
Goldman Sachs начал охоту на криптобизнесы после скандала с FTX
Мать научила дочь ходить в рваных джинсах в школу вопреки дресс-коду
Пересевший в бизнес-класс пассажир бросил девушку в экономе и был обруган в сети
Названа отличительная особенность симптомов свиного гриппа
Цена на нефть рекордно снизилась
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.