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14:01, 30 октября 2022Путешествия

Гонконгская авиакомпания возобновит полеты в воздушном пространстве России

Cathay Pacific возобновит полеты в воздушном пространстве России с 1 ноября

Фото: Fasyah Halim / Unsplash

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific возобновит маршруты с использованием российского воздушного пространства. Об этом сообщает Bloomberg.

Самолеты начнут летать из Нью-Йорка в Гонконг по так называемому полярному маршруту с 1 ноября. По данным авиакомпании, это «позволит максимально увеличить количество пассажиров и зарегистрированного багажа на борту». «Это также устраняет необходимость в технической остановке для смены экипажа, поскольку это необходимо в связи с обязательными ограничениями времени полета», — добавили сотрудники Cathay Pacific.

Ранее беспосадочный перелет выполнялся в обход воздушного пространства России. Маршрут пролегал над Средней Азией, Турцией и Европой. Таким образом, рейс стал самым протяженным в мире — расстояние 16,6 тысячи километров самолет преодолевал за 17 часов.

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Алиса Удовик
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