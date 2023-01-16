Бывший тренер сборной России Хиддинк заявил, что украинские футболисты слабее российских

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк сравнил уровень российских и украинских футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее», — заявил специалист. Он посчитал, что в данный момент российских футболистов почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире.

Ранее 16 января бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил российских футболистов с украинскими. По мнению специалиста, игроки с Украины более квалифицированные.

Хиддинк возглавлял сборной России с 2006-го по 2010 год. При нем россияне завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Тогда под руководством голландца российские футболисты в 1/4 финала обыграли сборную Нидерландов. В полуфинале сборная России уступила будущим чемпионам — испанцам.