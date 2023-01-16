Бывший тренер сборной России сравнил российских футболистов с украинскими

Борис Игнатьев заявил, что украинские футболисты более квалифицированные, чем российские

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил российских футболистов с украинскими. Об этом сообщает Metaratings.

По мнению специалиста, игроки с Украины более квалифицированные. «Все из-за тренировочного процесса и все проблемы, которые идут сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок. Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставить задачи», — заявил Игнатьев.

15 января «Челси» объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Михаилом Мудриком. Лондонцы заплатили донецкому «Шахтеру» за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов синие могут выплатить в качестве бонусов.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. Он также работал в киевском «Динамо» и нескольких российских клубах.