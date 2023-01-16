В ISU отреагировали на оправдание Валиевой РУСАДА

ISU запросил у РУСАДА полную копию решения по делу о допинге фигуристки Камилы Валиевой

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на оправдание фигуристки Камилы Валиевой дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Слова представителя пресс-службы организации приводит РИА Новости.

«ISU запросил полную копию решения с мотивировочной частью, которое он внимательно изучит», — заявили в организации и добавили, что оставляют за собой право после ознакомления с делом подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что WADA недовольно этим вердиктом и подаст апелляцию в CAS.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.