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10:11, 16 января 2023Спорт

Теннисист Хачанов начал с победы выступление на Australian Open

Теннисист Хачанов победил испанца Сапата-Миральеса и вышел во второй круг Australian Open

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов начал с победы выступление на Australian Open-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный спортсмен оказался сильнее испанца Бернабе Сапата-Миральеса и вышел во второй круг турнира. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 6:0. Теннисисты провели на корте 2 часа 2 минуты. Следующим соперником россиянина станет лучший в паре Себастьян Баэс (Аргентина) — Джейсон Кублер (Австралия).

В сентябре Хачанов дошел до 1/2 финала US Open, в котором в четырех сетах проиграл норвежцу Касперу Рууду. Для 26-летнего теннисиста это был первый в карьере полуфинальный матч на турнире серии «Большого шлема». Он показал лучший результат среди россиян на US Open.

Россияне продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Однако спортсмены не были допущены до участия в Уимблдоне-2022 из-за решения британских властей. Также россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Дарья Коршунова
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