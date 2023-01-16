Тренер Елена Буянова заявила, что фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание

Тренер Елена Буянова заявила о прекращении работы с фигуристкой Аленой Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться», — поделилась специалист. Она отметила, что Косторная, которая во время выступления в шоу пробовала делать элементы парного катания с Георгием Куницей, теперь тренируется у Сергея Рослякова.

Осенью Косторная перенесла операцию на ноге. Фигуристка рассказала, что на восстановление ей понадобится полгода, поэтому она не примет участия в турнирах сезона-2022/2023.

В июле 2020 года Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.