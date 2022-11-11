Косторная отказалась от выступлений на турнирах до конца сезона

Алена Косторная заявила, что не будет выступать на официальных турнирах в сезоне-2022/2023

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о планах на сезон-2022/2023. Ее слова приводит ТАСС.

«На чемпионате России я не выступлю уже на 100 процентов. В планах пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания по шоу-программам», — заявила об отказе от турниров спортсменка, добавив, что продолжает восстанавливаться после травмы и хочет накопить силы для выступлений в следующем сезоне.

8 сентября Косторная раскрыла подробности реабилитации после операции на бедре. Спортсменка призналась, что на восстановление ей понадобится полгода. «Хотели сделать [операцию] раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников», — пояснила тренер фигуристки Елена Буянова.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.

