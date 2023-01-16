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20:23, 16 января 2023Бывший СССР

На Украине допустили окружение ВСУ при потере Артемовска

Генерал Сергей Кривонос: потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Потеря Соледара и Артемовска (украинское название города — Бахмут) может создать условия для окружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной на востоке страны. Об этом экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос заявил в беседе с журналисткой Еленой Курбановой в эфире телеканала «Прямой».

«Если мы потеряем Бахмут, то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на славянское и запорожское направления», — допустил он.

Кривонос подчеркнул, что если российские войска будут вести активные наступательные действия на харьковском направлении, то в направлении Павлограда и со стороны Донбасса могут создаться условия для окружения ВСУ.

Ранее сообщалось, что штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вели тяжелые бои за населенный пункт Клещеевка, расположенный в южных пригородах Артемовска. 16 января стало известно, что отряды с боями выбили ВСУ из крупного села. Отмечалось, что взятие Клещеевки позволит зайти в Артемовск с юго-запада, а также развить наступление на населенный пункт Красное.

11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы организации заняли всю территорию Соледара и захватили соляные шахты.

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Варвара Кошечкина
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