Стало известно о предложении Слуцкому от иностранного клуба

«РБ Спорт»: израильский клуб «Маккаби» предлагал Леониду Слуцкому пост главного тренера

Российский тренер Леонид Слуцкий мог возглавить израильский клуб «Маккаби». О предложении, поступившем ему от иностранной команды, стало известно «РБ Спорт».

Отмечается, что Слуцкий был готов приехать в Тель-Авив, однако переговоры не продолжились. В итоге пост главного тренера ближневосточного клуба занял испанец Айтор Каранка.

15 ноября Слуцкий покинул пост главного тренера казанского клуба «Рубин». Уточнялось, что он ушел из команды по собственному желанию. Причины, по которым специалист принял такое решение, не сообщались. Он работал в казанской команде с 2019 года.

В 2015-2016 годах Слуцкий возглавлял сборную России. Он помог команде отобраться на Евро-2016, однако в итоге сборная заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.