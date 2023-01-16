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13:58, 16 января 2023Мир

В Германии анонсировали назначение нового министра обороны

FAZ: нового министра обороны Германии назначат 17 января после отставки Ламбрехт

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Германии анонсировали назначение нового министра обороны, передает FAZ со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Уточняется, что из уважения к нынешней главе ведомства Кристине Ламбрехт имя ее преемника будет объявлено во вторник, 17 января. Также известно, что в заявлении об отставке Ламбрехт пожаловалась на внимание СМИ к своей персоне.

Ранее 16 января сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Она будет исполнять свои обязанности до назначения преемника.

До этого глава Минобороны Германии объяснила, почему она решила покинуть должность. По словам министра, фокус СМИ на ее персоне сильно мешает обсуждению положения немецкой армии.

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Анастасия Заикина
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