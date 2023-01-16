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09:20, 16 января 2023Путешествия

Посольство РФ в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета

Посольство в Непале подтвердило гибель четверых россиян при крушении самолета ATR 72-500

Фото: Bijay Neupane / Reuters

Пресс-служба посольства России в Непале подтвердила, что среди погибших при крушении пассажирского лайнера ATR 72-500 утром 15 января были граждане РФ. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает РИА Новости.

По информации внешнеполитического ведомства, среди туристов, следовавших из Катманду в аэропорт Покхара воздушным судном авиакомпании Yeti Airlines, было четверо россиян. «С прискорбием сообщаем, что четверо граждан России, находившихся 15 января на борту рейса YT 691 по маршруту Катманду — Покхара, трагически погибли в результате крушения самолета, — говорится в сообщении. — Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и семьям погибших».

О крушении самолета на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Непале стало известно утром 15 января. Позже была зафиксирована гибель всех находившихся на борту 68 пассажиров и четырех членов экипажа. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Непала Бидхье Деви Бхандари.

Ранее сообщалось, что утром 16 января в Непале возобновились поисковые работы на месте крушения лайнера. Уточняется, что в настоящее время спасатели вновь начали поиск тел четырех пассажиров, которых до сих пор не удалось обнаружить среди обломков.

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Валентина Процкова
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