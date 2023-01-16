Спасатели возобновили поиск погибших при падении самолета Yeti Airlines в Непале

The Times of India: в Непале возобновилась поисковая операция на месте крушения самолета

В Непале возобновилась поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера авиакомпании Yeti Airlines у города Покхара. Об этом пишет The Times of India.

По информации газеты, спасатели вновь начали поиск тел четырех пассажиров, которых до сих пор не удалось обнаружить среди обломков воздушного судна ATR 72-500. Работы начались утром 16 января. Уточняется, что пропавшие тела могли застрять в «глубоком ущелье реки, окруженном крутыми скалами».

О падении самолета на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Непале стало известно утром 15 января. Все находившееся на борту 68 пассажиров и 4 члена экипажа погибли. Среди туристов были четверо россиян. Воздушное судно следовало из Катманду в аэропорт Покхара.

Авиакомпания Yeti Airlines временно остановила выполнение всех регулярных рейсов, запланированных на 16 января. В руководстве перевозчика уточнили, что рейсы были отменены в знак скорби по пассажирам, которые погибли во время падения лайнера.