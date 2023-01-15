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16:41, 15 января 2023Путешествия

Авиакомпания Yeti Airlines приостановит рейсы из-за крушения самолета в Непале

Авиакомпания Yeti Airlines приостановит рейсы из-за падения самолета ATR 72-500 в Непале

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Авиакомпания Yeti Airlines, самолет которой потерпел крушение в Непале, приостановит выполнение регулярных рейсов, запланированных на понедельник, 16 января. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.

По словам руководства Yeti Airlines, рейсы отменят в знак скорби по пассажирам, которые погибли во время падения воздушного судна ATR 72-500, следовавшего из Катманду в аэропорт Покхара. При этом все аварийно-спасательные полеты продолжатся в штатном режиме.

О крушении самолета на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Непале стало известно утром в воскресенье, 15 января. Все находившееся на борту 68 пассажиров и 4 члена экипажа погибли, в том числе четверо россиян.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением пассажирского самолета у города Покхара. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в телеграмме.

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Майя Пономаренко
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