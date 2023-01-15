Путин выразил соболезнования президенту Непала из-за крушения самолета у Покхары

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением пассажирского самолета у города Покхара. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в телеграмме.

О крушении самолета в Непале стало известно утром в воскресенье, 15 января. Упавшее воздушное судно принадлежало компании Yeti Airlines. На его борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых четверо россиян. Посол России в Непале Алексей Новиков заявил, что все граждане России, летевшие в самолете, погибли.

Первоначально сообщалось, что все находившиеся на борту пассажирского самолета погибли. Впоследствии стало известно, что на месте крушения нашли выживших .

Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара, причины его крушения выясняются. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как воздушное судно перед падением начало крениться набок, после чего пропало из поля зрения автора ролика.