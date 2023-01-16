В России перестали работать мобильные приложения ряда автомобильных брендов

В России перестали работать мобильные приложения нескольких автомобильных брендов

В России перестали работать мобильные приложения нескольких автомобильных брендов. Об этом ТАСС сообщили в дилерской организации «Автоспеццентр».

Среди них — программы Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. При этом мобильные приложения китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR — работают в обычном режиме.

Собеседник агентства отметил, что Skoda, Infiniti и Nissan уведомляли о предстоящем отключении.

12 января Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) представил финальную оценку спада российского авторынка в 2022 году. По словам главы комитета Алексея Калицева, по сравнению с предыдущим годом продажи упали на 58,8 процента, до 687,4 тысячи штук.

К концу 2022 года в России остались только 14 из 60 автомобильных брендов. Среди них три отечественных (Lada, ГАЗ, УАЗ), остальные — китайские. Это Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda.