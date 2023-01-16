В Кремле отказались отвечать на вопрос о встрече Путина и Медведчука

Представитель Кремля Песков отказался отвечать на вопрос о встрече Путина с Медведчуком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, встречался ли Владимир Путин с председателем политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом пишет РИА Новости.

Песков также не раскрыл, где сейчас находится бывший украинский депутат. «Оставляю без ответа этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков не смог ответить, читал ли Путин статью Медведчука, в которой тот обвинил западных политиков в нежелании восстанавливать мир на Украине. Однако пресс-секретарь президента подчеркнул, что материал широко разошелся по российским СМИ.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Медведчука, а также депутатов Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. В свою очередь, Верховная рада страны забрала у всех четырех политиков мандаты.