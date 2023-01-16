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10:27, 16 января 2023Бывший СССР

Медведчук уличил западных политиков в нежелании восстановить мир на Украине

Медведчук заявил, что политики США и Европы не хотят восстанавливать мир на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук уличил западных политиков в нежелании восстанавливать мир в республике. Об этом он написал в своей статье для «Известий».

По мнению политика, украинскую «партию мира» не жалуют ни в Европе, ни в США.

«Это красноречиво говорит о том, что большинство американских и европейских политиков никакого мира Украине не хотят. Но это вовсе не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф Зеленского им важнее своих жизней и разрушенных домов. Просто тех, кто выступал за мир, по указке Запада оболгали, запугали и репрессировали. Украинская партия мира просто не вписалась в западную демократию», — отметил Медведчук.

В мае 2022 года парламент Украины принял закон о запрете работы пророссийских партий. Позже в Верховной Раде была ликвидирована фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Алевтина Запольская
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