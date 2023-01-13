Медведчук и три депутата остались без мандатов на Украине

В Раде сообщили, что оппозиционного политика Медведчука и трех депутатов лишили мандатов

Верховная рада Украины лишила мандатов оппозиционного политика Виктора Медведчука, а также депутатов Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом в Telegram сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Рада лишила мандатов из-за потери гражданства: Виктора Медведчука — 320 голосов "за", Тараса Козака — 317 голосов "за", Андрея Деркача — 314 голосов "за", Рената Кузьмина — 319 голосов "за"», — сказано в его заявлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина. «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, (...) то и наши действия будут соответствующими», — прокомментировал он свое решение. Кроме того, Зеленский призвал лишать гражданства украинцев с паспортом России. Президент подчеркнул, что эти люди должны оставаться только с одним гражданством — российским.

В сентябре 2022 года стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. Он состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии. Киев, в свою очередь, передал Москве украинского оппозиционера Медведчука.