В США назвали срок для выхода Овечкина на первое место в гонке снайперов НХЛ

Washington Hockey Now: хоккеист Овечкин побьет рекорд Гретцки к сезону-2024/2025 в НХЛ

Американская журналистка Сэмми Сильбер назвала срок для выхода российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на первое место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте Washington Hockey Now.

Журналистка заявила, что, если 37-летний россиянин сохранит нынешний темп, то завершит сезон с 54 голами. Таким образом, нападающий может сократить отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до 60. По мнению Сильбер, рекорд будет побит к сезону-2024/2025.

15 января Овечкин отличился в матче «Вашингтона» против «Филадельфии Флайерс». Для форварда эта шайба стала 810-й за карьеру в лиге. Таким образом, он укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего в нем Гретцки до 84 голов.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.