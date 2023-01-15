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07:31, 15 января 2023Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

Хоккеист Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 84 голов
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил свою 810-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Российский спортсмен отличился на 18-й минуте первого периода в матче «Вашингтона» против «Филадельфии». Хоккеист забросил шайбу и сравнял счет — 1:1.

Шайба стала 810-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 84 голов.

Ранее Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки. Он заявил, что его ждет долгий путь на пути к достижению канадца.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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Марина Совина
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