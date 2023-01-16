Россиянам рассказали о влиянии специй на похудение

Диетолог Стародубова: специи помогают только поддерживать обмен веществ, но не худеть

Вопреки устоявшемуся мифу, острые специи никак не влияют на похудение, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам диетолога, специи помогают только поддерживать массу тела, но не худеть. Стародубова посоветовала россиянам в любом случае включать в меню пряные овощи, травы и специи, так как они обогащают еду новыми вкусами, а это позволяет использовать меньше соли во время приготовления пищи.

Она также отметила, что красный перец чили стимулирует работу органов желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на обмен веществ.

«Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и более полграмма сухого острого перца в день», — предупредила Стародубова.

Диетолог добавила, что необходимо помнить, что прием острой пищи может провоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов, либо провоцировать развитие болезни.

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