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05:31, 16 января 2023Забота о себе

Диетологи перечислили ускоряющие метаболизм напитки

Диетологи Шет и Бест объяснили эффективность имбирного чая в борьбе с лишним весом

Фото: Candice Picard / Unsplash

Для ускорения метаболизма и похудения необходимо выбирать определенные сорта чая, считают диетологи Вандана Шет и Триста Бест. Они перечислили шесть напитков для эффективного сбрасывания веса в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь специалисты предложили обратить внимание на зеленый чай. «В зеленом чае много катехинов — антиоксидантов, которые помогают ускорить процесс сжигания жира, особенно во время физических упражнений», — объяснила Шет. Она добавила, что катехином богат и белый чай. По словам диетолога, согласно данным исследования, белый чай способен ускорить метаболизм на четыре-пять процентов.

Диетолог Бест продолжила список имбирным чаем. Она пояснила, что эффективность имбиря в борьбе с лишним весом объясняется содержащимися в нем веществами шогаол и гингерол. Их соединение обладает антиоксидантным действием и снижает влияние свободных радикалов, которые негативно воздействуют на метаболизм и процесс похудения.

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Следующей рекомендацией специалисток стал зеленый чай. Этот напиток богат кофеином и флавоноидами, ускоряющими обмен веществ. Также диетологи предложили добавить в рацион матчу, которая содержит катехины, способствующие окислению жиров, ускоряет метаболизм и снижает уровень холестерина.

В заключение Шет посоветовала тем, кто не любит зеленый и черный чай, попробовать улун, который не менее эффективен. Она подкрепила свои слова ссылкой на исследование, показавшее, что 64-66 процентов участников с лишним весом, которые в течение шести недель выпивали по восемь граммов чая улун в день, потеряли более двух килограммов.

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Алиса Дмитриева
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