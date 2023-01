Диетолог назвала пять помогающих избавиться от жира на животе продуктов

Диетолог Митри посоветовала есть яйца и острый перец для борьбы с лишним весом

Чтобы избавиться от жира на животе, необходимо есть яйца и острый перец, считает диетолог Мелисса Митри. Она назвала пять эффективных в борьбе с лишним весом продуктов в материале для Eat This, Not That!

«Яйца — один из самых высококачественных источников белка», — объяснила Митри. Она добавила, что включение яиц в рацион помогает сократить порции и насыщаться меньшим количеством еды.

Также Митри посоветовала обратить внимание на острый перец, в котором содержится обладающий жиросжигательными свойствами капсаицин.

Следующим в списке диетолога стал авокадо. Специалистка сослалась на исследование, согласно которому регулярное употребление авокадо помогает сократить количество висцерального жира у женщин.

Помимо этого, диетолог порекомендовала желающим похудеть есть капусту и кейл. «Они невероятно питательны, содержат мало калорий и очень сытные, что облегчает следование низкокалорийному плану похудения», — пояснила Митри.

Последними в списке специалистки стали ягоды, в частности, клубника, ежевика и черника. По ее словам, они ускоряют процесс жиросжигания и препятствуют отложению лишних жиров.

Ранее диетологи Манакер и Бурак посоветовали для похудения есть спаржу и свеклу. Эти продукты питательны и низкокалорийны.