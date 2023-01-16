Российские войска уничтожили несколько единиц западного вооружения на Украине

Спикер МО Конашенков: на Украине уничтожены несколько единиц западного вооружения

Российские войска уничтожили несколько единиц западного вооружения на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, среди уничтоженных две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США — AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50.

Представитель МО отметил, что одна из станций была уничтожена в районе населенного пункта Кармазиновка в Луганской народной республике, другая — близ Авдеевки в Донецкой народной республике.

14 января Конашенков докладывал, что Вооруженные силы России уничтожили РЛС AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Кировске и Успеновке.

В Кремле заявляли, что поставки Западом бронетехники и вооружения Украине никак не повиляют на ход специальной военной операции (СВО). В ответ на соответствующий вопрос журналиста пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков описал судьбу западного оружия фразой «эти танки горят и будут гореть».