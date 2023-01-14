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15:55, 14 января 2023Россия

Российские войска уничтожили американские станции AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50

Миобороны: военные уничтожили станции контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили произведенные в США станции контрбатарейной борьбы в населенных пунктах Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом заявил журналистам в субботу, 14 января, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что российские военные ликвидировали боевые системы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 в Кировске и Успеновке.

Ранее ведомство уведомило, что в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области также была уничтожена американская артиллерийская система М777. В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях были поражены три гаубицы Д-20 в районах харьковского села Щербаковка, а также у населенных пунктов Орловка и Дылеевка Донецкой народной республики (ДНР).

11 января также сообщалось, что в районе донецкого села Белогоровка ликвидировали американскую артиллерийскую систему М777.

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Мария Винар
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