МО РФ заявило об уничтожении американской артиллерийской системы М777 под Харьковом

Российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожили американскую артиллерийскую систему М777 в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Об этом заявил журналистам в субботу, 14 января, официальный представитель Минобороны (МО РФ) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что удалось уничтожить три гаубицы Д-20 в районах харьковского села Щербаковка, а также у населенных пунктов Орловка и Дылеевка Донецкой народной республики (ДНР).

За сутки российские военнослужащие ликвидировали две самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районе донецкого села Васильевка. Также были уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» в ДНР и Запорожской области, уточнили в Минобороны.

11 января ведомство отчиталось, что российские войска уничтожили в районе донецкого села Белогоровка американскую артиллерийскую систему М777.

Тогда же в районе Артемовска и Дзержинска были ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В селе Котовка Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган», а недалеко от Берестового — гаубица Д-30.