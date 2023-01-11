Российские войска уничтожили в ДНР американскую артиллерийскую систему М777

Минобороны заявило об уничтожении произведенной в США артиллерийской системы М777 в ДНР

Российские войска уничтожили в районе села Белогоровка Донецкой народной республики (ДНР) артиллерийскую систему М777, произведенную в США. Об этом в среду, 11 января, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили в районе Артемовска и Дзержинска американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Также удар был нанесен по двум украинским самоходным пушкам 2С7 «Пион» возле поселка Райгородок и буксируемой гаубице Д-20 в районе Колодези в ДНР.

Конашенков добавил, что в районе села Котовка в Харьковской области в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган», а недалеко от Берестового — гаубица Д-30.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8006 единиц военной автомобильной спецтехники, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7473 бронемашины, 400 зенитных ракетных комплексов, 2868 беспилотников, 371 самолет и 200 вертолетов Вооруженных сил Украины.

Ранее ведомство показало уничтожение укрепления и бронетехники противника высокоточными снарядами нового поколения. В Минобороны заявили, что для поражения каждой цели потребовалось по одному выстрелу.