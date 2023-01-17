Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Марина Заневская
0:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
06:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Australian Open (ж)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
04:30 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
20:27, 17 января 2023Спорт

Названо условие для успешной карьеры Косторной в парном катании

Экс-фигуристка Гербольдт заявила, что Косторной надо работать для успеха в парном катании

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Призер чемпионата России Катарина Гербольдт назвала условие для успешной карьеры российской фигуристки Алены Косторной в парном катании. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я сама в 21 год перешла в пары, и это казалось безумием. Если у Алены есть цель что-то доказать и работать больше, чем когда-либо в своей жизни, то все получится», — заявила экс-фигуристка. Она назвала Косторную талантливой спортсменкой, которой по силам достичь успеха в новом для себя виде.

16 января тренер Елена Буянова заявила о прекращении работы с Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Она отметила, что фигуристка, которая во время выступления в шоу пробовала делать парные элементы с Куницей, теперь тренируется у Сергея Рослякова.

В июле 2020 года Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Назван срок принятия законопроекта о выходе России из договоров СЕ
Женщине дали 12 лет за участие в запрещенном в России ИГ и сбор денег для него
В Москве снова начали поднимать цены на один вид жилья
Danone пообещал бороться с коровьей отрыжкой
Медитацию связали с улучшением здоровья
В Афганистане манекенам в магазинах надели на голову пакеты по указу талибов
Шольц заявил о способности Германии избежать рецессии благодаря поставкам газа
Местные жители оригинально отомстили порноактрисе за съемки в сельской церкви
Названы самые популярные страны для покупки жилья у россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.