Названо условие для успешной карьеры Косторной в парном катании

Экс-фигуристка Гербольдт заявила, что Косторной надо работать для успеха в парном катании

Призер чемпионата России Катарина Гербольдт назвала условие для успешной карьеры российской фигуристки Алены Косторной в парном катании. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я сама в 21 год перешла в пары, и это казалось безумием. Если у Алены есть цель что-то доказать и работать больше, чем когда-либо в своей жизни, то все получится», — заявила экс-фигуристка. Она назвала Косторную талантливой спортсменкой, которой по силам достичь успеха в новом для себя виде.

16 января тренер Елена Буянова заявила о прекращении работы с Косторной из-за желания спортсменки перейти в парное катание. Она отметила, что фигуристка, которая во время выступления в шоу пробовала делать парные элементы с Куницей, теперь тренируется у Сергея Рослякова.

В июле 2020 года Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при.