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16:25, 17 января 2023Спорт

Российский футболист предложил тренеру команды «выйти раз на раз»

Хавбек «Химок» Гулиев после спора с тренером Гогниевым предложил ему «выйти раз на раз»

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Аяз Гулиев едва не подрался с тренером команды Спартаком Гогниевым на сборах в ОАЭ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 26-летний российский футболист был недоволен многочисленными критическими комментариями со стороны Гогниева и предложил ему «выйти раз на раз». Спор удалось прекратить, однако отмечается, что в команде по-прежнему царит напряженная атмосфера.

«Химки» занимают в таблице Российской премьер-лиге предпоследнее, 15-е место, набрав 12 очков в 17 турах. Гулиев в сезоне-2022/2023 вышел на поле в десяти матчах, в которых отдал один голевой пас.

29 октября прошлого года появилась информация, что 41-летнего Гогниева могут уволить с поста главного тренера «Химок», который он занял 31 августа. Уточнялось, что в клубе задумались о возвращении на эту должность Сергея Юрана, трижды уволенного ранее.

Андрей Стрельцов
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