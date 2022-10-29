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16:39, 29 октября 2022Спорт

Клуб РПЛ задумался о возвращении трижды уволенного тренера

«Химки» задумались о возвращении трижды уволенного с поста главного тренера Юрана

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер футбольного клуба «Химки» Спартак Гогниев может быть в ближайшее время отправлен в отставку. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, в команде задумались о возвращении на этот пост Сергея Юрана. Гогниев возглавляет клуб с 31 августа.

Юран трижды возглавлял «Химки» и трижды был уволен. В последний раз это произошло 9 августа этого года.

Ранее 29 октября «Химки» со счетом 1:6 проиграли «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России. В восьми встречах при Гогниеве команда потерпела шесть поражений и два поединка свела вничью. «Химки» с девятью очками находятся на предпоследнем месте в РПЛ.

Алексей Гусев
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