Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:04, 17 января 2023Наука и техника

Поставки жестких дисков рухнули

Trendfocus: глобальные поставки жестких дисков за год упали на 43 процента

Фото: Shutterstock

Поставки жестких дисков обрушились за год. Об этом сообщает издание Tom's Hardware со ссылкой на исследование Trendfocus.

Согласно отчету аналитиков агентства, за 2022 год производители HDD отгрузили на глобальный рынок 36 миллионов единиц устройств — падение составило 43 процента. Лидирующие производители жестких дисков — Seagate, Toshiba и WDC — также отчитались о снижении поставок.

Так, за указанный период Seagate отправила 15,6 миллиона устройств — падение 41,7 процента, Toshiba — 8 миллионов девайсов, снижение 37,7 процента, WDC — 12,8 миллиона единиц со снижением на 40,7 процента.

Аналитики отметили, что решающим фактором падения рынка стал отказ от HDD в корпоративных облачных хранилищах. В четвертом квартале 2022 года в данном сегменте было поставлено 10-11 миллионов единиц устройств. Производители девайсов надеялись на восстановление потребительского спроса на жесткие диски, но их ожидания не оправдались.

Ранее специалисты Backblaze предсказали дальнейшее удешевление жестких дисков. По оценке экспертов, стоимость HDD за 13 лет снизилась на 87 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы
Девушка обнаружила рисунок своего лица на платье с сайта Shein и удивилась
Анастасия Решетова рассказала об общении с сыном во время его пребывания с отцом
Назван единственный претендент на Дзюбу
В Германии признали участие в украинском конфликте
Посольство Украины направило ноту в МИД Белоруссии из-за телесюжета
Женщина похудела на 38 килограммов за семь месяцев благодаря одному изменению
Сестра Бузовой задумалась о покупке еще одного объекта в Турции
Законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы объяснили
Гражданку Украины осудили на семь лет за подстрекательство к убийству россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.