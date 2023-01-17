Поставки жестких дисков рухнули

Trendfocus: глобальные поставки жестких дисков за год упали на 43 процента

Поставки жестких дисков обрушились за год. Об этом сообщает издание Tom's Hardware со ссылкой на исследование Trendfocus.

Согласно отчету аналитиков агентства, за 2022 год производители HDD отгрузили на глобальный рынок 36 миллионов единиц устройств — падение составило 43 процента. Лидирующие производители жестких дисков — Seagate, Toshiba и WDC — также отчитались о снижении поставок.

Так, за указанный период Seagate отправила 15,6 миллиона устройств — падение 41,7 процента, Toshiba — 8 миллионов девайсов, снижение 37,7 процента, WDC — 12,8 миллиона единиц со снижением на 40,7 процента.

Аналитики отметили, что решающим фактором падения рынка стал отказ от HDD в корпоративных облачных хранилищах. В четвертом квартале 2022 года в данном сегменте было поставлено 10-11 миллионов единиц устройств. Производители девайсов надеялись на восстановление потребительского спроса на жесткие диски, но их ожидания не оправдались.

Ранее специалисты Backblaze предсказали дальнейшее удешевление жестких дисков. По оценке экспертов, стоимость HDD за 13 лет снизилась на 87 процентов.