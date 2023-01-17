Казахстанский министр защитил произведенное в стране мясо

Глава МНЭ Казахстана заявил, что качество произведенного в стране мяса известно всему миру

Качество произведенного мяса в Казахстане известно всему миру. Так защитил местную продукцию глава Министерства национальной экономики республики Алибек Куантыров, говоря об уходе компании McDonald's, передает «Sputnik Казахстан» в Telegram.

«Что касается качества нашего мяса, оно всему миру известно: даже японцы экспортируют из Казахстана конину», — сказал он. По словам министра, заявления о плохом качестве продукции не соответствуют действительности: «Дело не в качестве казахстанских мясообрабатывающих компаний, а в том, что они не были специализированы конкретно под McDonald's».

Куантыров подчеркнул, что жители Казахстана не ели фастфуд. Кроме того, отсутствовали стандарты по структуре, волокнам и жирности, которые сейчас существуют в мире. Ранее Bloomberg сообщал, что McDonald's намерен полностью покинуть рынок Казахстана.

Как утверждают источники издания, компания запретила франчайзи закупать мясной фарш у российских поставщиков. 5 января McDonald's объявил о прекращении работы в республике. Позднее стало известно о подаче заявки на регистрацию товарного знака сети быстрого питания «Вкусно — и точка» в Казахстане.

