В Кремле объяснили увеличение численности российских войск

Песков объяснил, что увеличение численности российских войск вызвано действиями Запада

Увеличение численности российских войск до 1,5 миллиона человек вызвано действиями Запада против страны. Такое объяснение привел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что безопасность России благодаря увеличению войск будет обеспечена. По мнению пресс-секретаря президента России, западные страны «ведут проксивойну, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях».

«Вот с этим связаны вот такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае министерство обороны выполняет свою роль», — сказал Песков.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что по решению президента России численность Вооруженных сил увеличится до 1,5 миллиона человек.

Он подчеркнул, что изменения в численности войск будут происходить в период с 2023 по 2026 год. Увеличение численности армии синхронизируют с поставками вооружений, строительством инфраструктуры и обеспечением войск, пообещал Шойгу.

Кроме того, министр рассказал о создании Московского и Ленинградского военных округов. Шойгу также отметил, что на новых территориях России будут размещены самодостаточные группировки ВС страны.