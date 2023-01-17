В Пентагоне раскрыли срок обучения ВСУ применению ЗРК Patriot на базе в США

Пентагон: обучение ВСУ применению ЗРК Patriot на базе в США продлится несколько месяцев

Обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на военной базе Форт Силл в американском штате Оклахома продлится несколько месяцев. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его цитируетРИА Новости.

Он отметил, что обучение прибывших в США украинских военных уже началось.

Райдер также подтвердил, что всего США планируют обучить использованию ЗРК Patriot 90-100 украинцев.

Ранее 16 января самолет с сотней военных ВСУ прибыл в Оклахому для прохождения обучения на Patriot.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.