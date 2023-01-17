Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 17 января 2023Мир

В Пентагоне раскрыли срок обучения ВСУ применению ЗРК Patriot на базе в США

Пентагон: обучение ВСУ применению ЗРК Patriot на базе в США продлится несколько месяцев

Фото: Issei Kato / Reuters

Обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на военной базе Форт Силл в американском штате Оклахома продлится несколько месяцев. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Его цитируетРИА Новости.

Он отметил, что обучение прибывших в США украинских военных уже началось.

Райдер также подтвердил, что всего США планируют обучить использованию ЗРК Patriot 90-100 украинцев.

Ранее 16 января самолет с сотней военных ВСУ прибыл в Оклахому для прохождения обучения на Patriot.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
Глава Еврокомиссии призвала передать Украине любое оружие
Перечислены преимущества новых электробусов для пассажиров
Нутрициолог рассказала о вреде заменителей кофе для некоторых людей
Назван претендент на покупку «Манчестер Юнайтед»
В Госдуме сообщили о военной подготовке Володина
Россиянин получил пожизненный срок за убийство знакомой и ее внучки ножницами
Объявлен в розыск построивший первое казино в России бизнесмен
Экс-госсекретарь США оценил идею нейтрального статуса Украины
В МЧС предупредили об опасности крещенских купаний в этом году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.